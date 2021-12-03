Политика

21:15 03.12.2021

России и Украине нужно придерживаться Минских договоренностей для деэскалации конфликта - Блинкен

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России и Украине нужно придерживаться Минских договоренностей для деэскалации конфликта - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что России и Украине необходимо придерживаться Минских договоренностей, чтобы достичь деэскалации конфликта с Украиной.

"Обеим странам и России, и Украине, необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских соглашений. Большинство из (этих договоренностей - ИФ) не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией", - полагает Блинкен.

"В первую очередь, России следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт", - добавил он.

По мнению госсекретаря США, следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, которого стороны придерживались на протяжении 2020 года.

"Если Россия и Украина будут придерживаться Минских договоренностей, нам удастся урегулировать этот конфликт дипломатическим путем", - отметил Блинкен.

Теги: #деэскалация #сша #украина #блинкен
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