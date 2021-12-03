Политика

16:12 03.12.2021

Кулеба о требовании РФ к НАТО не расширяться на восток: Украина не должна что-то гарантировать России

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Кулеба о требовании РФ к НАТО не расширяться на восток: Украина не должна что-то гарантировать России

Украина не должна что-то гарантировать России, это РФдолжна гарантировать, что она не будет продолжать свою агрессию против какой-либо страны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это Россия раздвигает границы, и это Россия нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Это Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать свою агрессию против какой-либо страны", - сказал Кулеба агентству AFP в Стокгольме в пятницу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет настаивать "на выработке конкретных договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение непосредственно рядом с территорией РФ угрожающих нам систем вооружения".

 

Теги: #рф #кулеба #нато #мид
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