В Кремле готовятся к видеоконференции Путина и Байдена, которая состоится в ближайшие дни

Президенты РФ Владимир Путина и США Джозеф Байден уже в ближайшие дни могут пообщаться в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.

На брифинге в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом "в формате, очевидно, видеоконференцсвязи".

"Причем этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной. И тогда мы уже можем это официально объявить", - сказал Ушаков.

По словам Ушакова темами предстоящих переговоров президентов, станут "неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах", также актуальные вопросы международной повестки - Афганистан, Иран, Украина и очевидно, Ливия, Сирия. В Кремле также уверены, что лидеры РФ и США затронут тему реализации российской инициативы о проведении саммита постоянных членов СБ ООН.

Ушаков подчеркнул, что встреча готовится достаточно активно.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение президентов России и США состояться до визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря, Ушаков сказал: "Нет. После Индии прорабатывается такая возможность".