Политика

15:29 03.12.2021

В Кремле готовятся к видеоконференции Путина и Байдена, которая состоится в ближайшие дни

1 мин читать
В Кремле готовятся к видеоконференции Путина и Байдена, которая состоится в ближайшие дни

Президенты РФ Владимир Путина и США Джозеф Байден уже в ближайшие дни могут пообщаться в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.

На брифинге в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом "в формате, очевидно, видеоконференцсвязи".

"Причем этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной. И тогда мы уже можем это официально объявить", - сказал Ушаков.

По словам Ушакова темами предстоящих переговоров президентов, станут "неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах", также актуальные вопросы международной повестки - Афганистан, Иран, Украина и очевидно, Ливия, Сирия. В Кремле также уверены, что лидеры РФ и США затронут тему реализации российской инициативы о проведении саммита постоянных членов СБ ООН.

Ушаков подчеркнул, что встреча готовится достаточно активно.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение президентов России и США состояться до визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря, Ушаков сказал: "Нет. После Индии прорабатывается такая возможность".

Теги: #байден #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 01.12.2021
Порошенко: вводить санкции против РФ надо уже сейчас, цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой

Порошенко: вводить санкции против РФ надо уже сейчас, цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой

15:34 30.11.2021
В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

14:34 30.11.2021
Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

19:53 29.11.2021
Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

23:08 26.11.2021
Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

14:44 26.11.2021
Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

16:39 25.11.2021
Меркель сожалеет, что до ее выхода на пенсию Путин "не был готов" провести еще один саммит "нормандского формата"

Меркель сожалеет, что до ее выхода на пенсию Путин "не был готов" провести еще один саммит "нормандского формата"

06:46 23.11.2021
Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться в президенты в 2024 году

Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться в президенты в 2024 году

19:26 19.11.2021
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

16:58 19.11.2021
Байден на время планового медосмотра передаст свои полномочия вице-президенту Харрис - СМИ

Байден на время планового медосмотра передаст свои полномочия вице-президенту Харрис - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба о требовании РФ к НАТО не расширяться на восток: Украина не должна что-то гарантировать России

Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

Зеленский: наша цель - имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Премьеры стран "Ассоциированного трио" и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба о требовании РФ к НАТО не расширяться на восток: Украина не должна что-то гарантировать России

До конца года было бы хорошо поддержать закон о местных госадминистрациях, поскольку закон о столице будет приниматься на его основе - Корниенко

Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

Госсекретарь США считает, что Украина не несет угрозы России, но Россия угрожает Украине

Блинкен дал четкий сигнал о поддержке вступления Грузии в НАТО - глава МИД республики

Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

Турчинов заявил о необходимости досрочных выборов в Раду и создании координационного совета объединённой оппозиции

Турчинов заявил о необходимости досрочных выборов в ВР и создании координационного совета объединённой оппозиции

Арсен Аваков: власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА