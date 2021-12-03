Политика

11:28 03.12.2021

Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

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Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

Президенты Литвы, Польши и Украины в четверг призвали международное сообщество ужесточить санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины.

В совместном заявлении, опубликованном в пятницу по случаю 30-летия независимости Украины, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Анджей Дуда подтвердили свои обязательства по поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод.

"Президенты (...) призвали международное сообщество ужесточить санкции в отношении Российской Федерации за ее агрессию против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации положения путем отвода своих войск от украинской границы и вывода войск с временно оккупированных ею территорий", - говорится в заявлении.

Главы государств также выразили особую озабоченность ухудшением безопасности и стабильности в регионе и возникающими угрозами, "включая гибридные угрозы, порождаемые, среди прочего, продолжающейся российской агрессией", и согласились с необходимостью совместных усилий для повышения устойчивости к этим угрозам для более эффективного решения этих проблем и координированной борьбы с ними.

Президенты также подтвердили свою солидарность и поддержку перед лицом "созданного и организованного Минском миграционного кризиса на литовско-белорусской и польско-белорусской границе" и заявили, что страны полны решимости "объединить усилия для его преодоления". Лидеры Литвы, Польши и Украины также отметили, что эта гибридная атака представляет прямую угрозу безопасности всей Европы.

Среди прочего, президенты выразили "глубокую озабоченность" проектом "Северный поток 2", который, по их словам, угрожает безопасности европейского региона, и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению энергетической безопасности Европы.

Совместное заявление президентов было распространено после их онлайн-встречи в четверг.

Теги: #санкции_рф #польша #литва #украина
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