Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер, сейчас в Альянсе нет согласия по этому поводу, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер, это политическое решение всех стран Альянса. Вы знаете, что в Альянсе нет сегодня согласия по этому поводу. Есть некоторые страны, которые продолжают придерживаться тактики "не провоцировать Россию", - сказал Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

При этом он подчеркнул, что "нам надо не ждать и быть готовыми к вступлению де-факто, а де-юре произойдет тогда, когда будет наш с вами день".