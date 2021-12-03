Политика

11:26 03.12.2021

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

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Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер, сейчас в Альянсе нет согласия по этому поводу, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер, это политическое решение всех стран Альянса. Вы знаете, что в Альянсе нет сегодня согласия по этому поводу. Есть некоторые страны, которые продолжают придерживаться тактики "не провоцировать Россию", - сказал Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

При этом он подчеркнул, что "нам надо не ждать и быть готовыми к вступлению де-факто, а де-юре произойдет тогда, когда будет наш с вами день".

Теги: #минобороны #резников #нато
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