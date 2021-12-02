Политика

20:18 02.12.2021

Блинкен дал четкий сигнал о поддержке вступления Грузии в НАТО - глава МИД республики

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Блинкен дал четкий сигнал о поддержке вступления Грузии в НАТО - глава МИД республики

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани в рамках проходящего в Стокгольме 28-го заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ провел в четверг беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как заявил Залкалиани журналистам, на встрече сторонами была отмечена важность продолжения существующего стратегического партнерства между Грузией и США.

По его словам, США поддерживают стремления Грузии выступать в качестве медиатора на Южном Кавказе, в частности, в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что Грузия по-прежнему предлагает Азербайджану и Армении Тбилиси в качестве платформы для диалога.

Залкалиани сообщил, что выразил Блинкену благодарность за поддержку со стороны США в вопросах интеграции Грузии в НАТО.

По словам министра, накануне в Риге, где состоялось заседание глав МИД стран-членов НАТО, заявление госсекретаря США было очень четким и однозначным, что Грузия заслуживает, чтобы был признан тот прогресс, которого она достигла на пути интеграции в НАТО.

Теги: #грузия #нато #мид
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