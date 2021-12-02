Политика

14:12 02.12.2021

Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

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Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг объявил о решении уйти из политики, сообщает местное издание The Local.

Таким образом, 35-летний Курц уходит с поста главы находящейся у власти Австрийской народной партии и лидера ее парламентской фракции.

По словам Курца, последние месяцы были "необычайно сложным временем" и "американскими горками в плане эмоций".

Он отметил, что недавнее рождение сына помогло ему осознать, что он больше не хочет заниматься политикой, а хочет сосредоточиться на семье.

Говоря об обвинениях в свой адрес в рамках проходящего в Австрии расследования, экс-канцлер указал, что он "не святой, но и не преступник".

Курц был федеральным канцлером Австрии с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 годы. До этого в период с 2013 по 2017 годы он занимал должность министра иностранных дел страны. На момент избрания Курц стал самым молодым министром правительства Австрии.

В 2017 году Австрийская народная партия, которую возглавлял Курц, победила на выборах, после чего он стал канцлером, однако в 2019 году Курцу пришлось уйти в отставку после того, как парламент вынес вотум недоверия правительству. Причиной стало появление в СМИ видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого АНП вновь победила на досрочных выборах, благодаря чему Курц смог стать канцлером во второй раз. Новое правительство страны было сформировано из АНП и Партии Зеленых.

В октябре 2021 года прокуратура начала против Курца и некоторых его сторонников расследование по обвинению в коррупции. Они обвинялись в подкупе журналистов. Курц не признал обвинения, однако решил уйти в отставку, чтобы предотвратить политический кризис в стране. По его предложению, новым канцлером Австрии стал бывший глава МИД Александр Шалленберг.

Теги: #уход #политика #курц
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