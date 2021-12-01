Политика

15:43 01.12.2021

Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине

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Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал антипутинские силы в Украине объединиться на фоне возросшей угрозы со стороны России, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий, к международным партнерам мы обращаемся по поводу всесторонней поддержки этой борьбы", - заявил Порошенко на Киевском форуме по безопасности в среду.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в национальном единстве так же сильно, как и в международной солидарности.

"Нас вдохновляет мужество наших воинов противостоять внешнему врагу. Нас вдохновляет готовность творить настоящее европейское, фантастическое государство Украину. Творение европейской Украины – это то, что нас всех безусловно объединяет, несмотря на, возможно, разные подходы. А также уверенность в том, что Украина должна выстоять и, преодолев вызовы, стать мощным, объединенным, демократическим, европейским государством", - добавил Порошенко.

Теги: #силы #порошенко #объединение
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