Тимошенко поздравила украинцев с годовщиной референдума о независимости

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает против переноса Дня независимости на 1 декабря, когда отмечается годовщина Всеукраинского референдума о государственной независимости Украины, при этом отмечает важность празднования этой даты и поздравила украинцев с 30-й годовщиной референдума.

В своем обращении, опубликованном на сайте "Батькивщины" в среду Тимошенко напомнила, что 30 лет назад более 90% украинцев поддержали независимость Украины.

"Иногда слышу пожелание перенести день празднования независимости Украины именно на 1 декабря. Потому что, мол, именно сегодня весь народ, а не только парламент, выбрал свободу и волю. Впрочем, я думаю, не стоит этого делать. Потому что за эти тридцать лет у нас была возможность не раз убедиться, что независимость – это скорее процесс, а не разовый акт. Ни законами и даже целыми референдумами независимость просто так не обрести… Мы до сих пор боремся, до сих пор воюем, до сих пор творим нашу независимую и свободную страну. Мы узнаем истинную цену и истинную стоимость независимости. Мы понимаем, что быть свободными – это то право, которое приходится бороться. И от этого ценим его еще сильнее", - отметила политик.

"Я поздравляю всех с праздником! Я благодарю каждого, кто не сломался на этом пути, не стал безразличен, кто нашел в себе силы верить после потерянных надежд и подниматься после поражений и потерь. Я благодарна тем людям, которые осознали, что дорога к истинной независимости устлана больше терновником, чем розовыми лепестками… Мы учимся быть независимыми, а вместе с нами учится быть независимым и наше государство. Потому что и само государство – это мы!... Мы ее обязательно построим! Ту нашу вожделенную, сильную и счастливую Украину! Ибо только в своем доме своя правда… И сила, и воля", - резюмировала Тимошенко.