Большинство украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок и убеждены, что при вторжении РФ он не сможет организовать оборону – опрос КМИС

Лишь чуть более треть (34,3%) украинцев поддерживают баллотирование действующего президента Украины Владимира Зеленского на второй срок, при этом более половины (58,2%) против этого, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международный институтом социологии (КМИС) 26-29 ноября.

Больше половины респондентов (51,6%) считает, что в случае вторжения РФ Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий и организовать оборону страны. Убеждены в его эффективности 35,9% опрошенных.

При этом за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% респондентов, не поддерживают это 58,1%.

На вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями Верховного главнокомандующего, больше всего респондентов называли второго президента (1994-2005) Леонида Кучму (22,8%) и пятого президента (2014-2019) Петра Порошенко (21,9%). На вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями руководителя внешней политики, больше всего респондентов называли Порошенко (25%) и Кучму (23.4%). Разница в обоих случаях статистически незначительна.

О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии "Вагнер" знают 65,7% украинцев, хотя из них только 20,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 33,2% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей. За последний месяц уровень информированности вырос. Среди респондентов, которые по крайней мере, что-то слышали, больше всего (37,4%) возлагают ответственность за передачу (слив) информации на высшее политическое руководство Украины. Еще 20,3% считают, что это происходило из-за отсутствия профессионализма и ошибки высшего политического руководства Украины. Остальные варианты выбирали меньше респондентов, отмечается в пресс-релизе КМИС.

Кроме этого, 39,2% респондентов доверяют информации начальника Главного управления разведки Министерства обороны (2016 – 2020 гг) Василия Бурбы о том, что к срыву спецоперации привело вмешательство Офиса президента, а в самом Офисе есть люди, которые выдают РФ секретную информацию. Не доверяют этой информации 38,6% опрошенных.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 1203 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12% и 1,4% - для показателей, близких к 5%.