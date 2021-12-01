Политика

10:29 01.12.2021

Зеленский: наша цель - имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

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Зеленский: наша цель - имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Украина выполнила около 60% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, цель – имплементация Соглашения об ассоциации, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации. По подсчетам правительства, в целом выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, при чем 25% из них – только в этом году", - сказал глава государства, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

 

Теги: #евросоюз #имплементация
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