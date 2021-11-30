Премьеры стран "Ассоциированного трио" и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

Премьер-министры стран "Ассоциированного трио" (Украина, Грузия, Молдова) и президент Европейского Совета обсудили координацию усилий в направлении европейской интеграции.

"В формате "Ассоциированного трио" состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Молдовы Наталии Гаврилице с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. В преддверии шестого саммита Восточного партнерства в Брюсселе стороны обсудили координацию усилий в направлении европейской интеграции", - говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

В частности, Шмыгаль заявил, что страны "Ассоциированного трио" ожидают, что саммит придаст необходимый политический и стратегический импульс для Восточного партнерства, поддержит долгосрочные цели инициативы, а также оправдает ожидания как восточных партнеров, так и стран-членов ЕС.

"Мы также надеемся на поддержку со стороны ЕС наших ключевых приоритетов, включая европейские стремления и европейский выбор, дальнейшую постепенную экономическую интеграцию во внутренний рынок Европейского Союза, а также вопросы безопасности", — отметил Шмигаль.

Премьер Украины подчеркнул, что стороны должны уделять внимание безопасности в регионе и общей устойчивости партнеров.

"Концентрация российских войск у границ Украины, ситуация в Беларуси и искусственно организованный миграционный кризис усиливают наши аргументы относительно необходимости уделять больше внимания вопросам безопасности, в частности для противодействия гибридным угрозам", — добавил он.

Среди прочего, Шмыгаль отметил, что важно усилить диалог и сотрудничество в вопросах безопасности и обороны со странами-партнерами, поощряя их участие в миссиях ЕС.