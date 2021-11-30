В Раду проходят 9 партий, лидирует "Евросолидарность", незначительно опережая "Слугу народа" – соцопрос КМИС

Девять политических партий преодолели бы 5%-й проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, есть шансы на прохождение в парламент еще у одной партии, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международный институтом социологии (КМИС) 26-29 ноября.

За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 17,1% определившихся с выбором респондентов, за партию "Слуга народа" - 15%, за "Батькивщину" – 13,3%, за партию "Разумная политика" экс-спикера Дмитрия Разумкова – 9,9%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 9,2%, за партию "Сила и честь" – 6,7%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" – 5,7%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 5,4% и за партию "Наши" – 5,3%, сообщается на сайте КМИС.

Ниже проходного барьера, но в пределах статистической погрешности от него результат партии "Удар", за которую готовы проголосовать 4,5% определившихся респондентов.

За партию "Свобода" намерены проголосовать 2,8% определившихся респондентов, за партию Шария – 2,7%, за "Голос" – 1,8%, за все остальные партии, вместе взятые – 0,5%.

Кроме того, 0,8% общего количества опрошенных заявили, что не намерены принимать участия в голосовании на парламентских выборах, 7,5% намерены проголосовать против всех политсил, а 5,1% затруднились с ответом.

"Следует отметить, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как "Европейская солидарность" и "Слуга народа" отличаются в рамках статистической погрешности. Рейтинги "Европейской солидарности" и "Батькивщины" отличаются более статистической погрешности, а "Слуги народа" и "Батькивщины" – в рамках статистической погрешности", - отмечается в пресс-релизе КМИС.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 1203 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12% и 1,4% - для показателей, близких к 5%.