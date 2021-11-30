Политика

14:34 30.11.2021

Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

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Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы спросили про Украину, где эти красные линии? Они, прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".

Он заметил, что Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, "если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".

Путин сказал, что "красные линии" в известной степени носят умозрительный характер. Он напомнил, что отношения России и коллективного Запада в 90-годы и в начале века были практически безоблачными.

"Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками", - сказал президент.

По его словам, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", - заявил Путин.

"На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы были вынуждены начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", - добавил он.

Теги: #рф #украина #путин #нато
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