Нардеп Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Роман Соха заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

"Я не хочу и не могу иметь отношение к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции "Слуга народа", - сказал Соха на заседании парламента во вторник.

В частности он обратил внимание на назначение Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента, который является "бывшим функционером пророссийского "Оппозиционного блока", пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии". По словам Сохи, Шурма "точно не поддерживал европейский путь Украины в прошлом". Вместе с тем он высказался против замглавы Офиса президента Олега Татарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Руслана Демченко.

Нардеп также подчеркнул, что с первого дня поддерживал президента Украины Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье, поскольку нынешний глава государства декларировал "конец олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости".

Как сообщалось, 5 ноября Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "Разумная политика", в которое войдут 25 народных депутатов. По словам политика, "это те люди, которые соблюдают принципы, которые трудно было сломать и Офису президента" во время голосования за его отставку с должности спикера.

8 ноября Разумков обнародовал полный список из 25 парламентариев, которые войдут в межфракционное объединение "Разумная политика". Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции "Слуга народа" (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.