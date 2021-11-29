Эрдоган сообщил о желании Турции стать посредником в решении вопроса мира между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании Турции участвовать в решении вопроса мира между Украиной и РФ и стать в будущем посредником в этом вопросе, передает Hurriyet.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за миролюбие в регионе, особенно за подход к крымским татарам. Мы много раз обсуждали и обсуждаем такие вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным. Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", - сказал Эрдоган журналистам в самолете после визита в Туркменистан, сообщила Hurriyet.