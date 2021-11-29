Политика

16:29 29.11.2021

Шведские парламентарии вновь высказались за кандидатуру Андерссон на посту премьера

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Шведские парламентарии вновь высказались за кандидатуру Андерссон на посту премьера

Депутаты риксдага (парламента Швеции) в понедельник вновь поддержали кандидатуру лидера социал-демократов Магдалены Андерссон на посту премьер-министра страны, сообщает шведское телевидение.

Кандидатуру Андерссон поддержал 101 депутат, 75 - воздержались, "против" проголосовали 173 депутата, однако в соответствии с принятой в Швеции системой кандидату на должность главы правительства не нужно заручаться поддержкой абсолютного большинства - главное, чтобы абсолютное большинство не проголосовало "против".

Первый раз кандидатура Андерссон в должности премьер-министра была утверждена 24 ноября, однако спустя несколько часов она подала в отставку. Тогда она сообщила председателю парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Ожидается, что формально она вступит в должность во вторник, однако будет вынуждена руководить правительством меньшинства.

Андерссон станет 34-м премьер-министром Швеции и первой женщиной на этом посту.

Теги: #швеция #андерссон_магдалена
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