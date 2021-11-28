Политика

10:31 28.11.2021

Некоторые страны склонны к российскому нарративу о том, чтобы не вооружать Украину, однако страна не ищет войны

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Некоторые страны склонны к российскому нарративу о том, чтобы не вооружать Украину, однако страна не ищет войны

Некоторые страны склоняются к российскому нарративу о том, чтобы не вооружать Украину, однако страна не ищет войны, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. Все это чушь полнейшая. Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.

По его словам, "есть только одна альтернатива дипломатии: война. И Украина не ищет войны".

"Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы намного больше", - добавил он.

Кулеба также убежден, что альтернативы Минским соглашениям нет.

"И я думаю, что Россия будет рада, если это (Минские соглашения – ИФ) потерпит неудачу, потому что это развяжет им руки и даст им большую свободу. Но мы не хотим предоставлять им такую роскошь", - сказал Кулеба.

Теги: #решение #кулеба #украина #война
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