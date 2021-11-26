Политика

21:14 26.11.2021

ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные заявления Зеленского

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ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные заявления Зеленского

Энергохолдинг ДТЭК назвал несправедливыми и безосновательными заявления, прозвучавшие от главы государства Владимира Зеленского.

"Заявления, которые сегодня прозвучали от высшего руководства государства, ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные", – говорится в сообщении энергохолдинга на сайте в пятницу вечером.

При этом в компании отметили, что вместо необходимой поддержки в условиях мирового кризиса, она сталкивается с давлением и дискриминацией.

"ДТЭК всегда помогает государству и во время беспрецедентного мирового кризиса также нуждается в поддержке, но вместо этого мы сталкиваемся с постоянным давлением, надуманными обвинениями и дискриминацией", – заявила в компании.

По подсчетам ДТЭК, на сегодня суммарный долг компании со стороны государства перед холдингом превышает 15 млрд грн.

Там, в частности отметили, что ДТЭК стала единственной из почти 1000 компаний, которой государство до сих пор "по неизвестным причинам" не погасило долг за произведенную зеленую электроэнергию.

Как сообщалось, курс еврооблигаций "ДТЭК Энерго" с погашением в 2027 году обвалился в пятницу на 11,6% сразу после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в адрес компании и ее владельца Рината Ахметова на пресс-конференции в пятницу.

Согласно информации в терминале Bloomberg, падение достигало 13,3%, однако затем было несколько отыграно.

Снижением на 0,5% отреагировали на слова президента и котировки облигаций "ДТЭК ВИЭ" с погашением в 2024 году, однако затем они почти вернулись на прежний уровень, не дотянув до него лишь 0,1%.

Относительно еврооблигаций горно-металлургической группы "Метинвеста" с погашением в 2029 году, мажоритарием которой также является Ахметов, то их курс упал на 1,4%.

Зеленский заявил о наличии у него агентурной информации, что с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Глава государства подчеркнул, что Ахметова "подставляют". "Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Считаю, что он начал ее. К сожалению, это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины".

По вопросу поставок угля в Украину для ТЭС президент сообщил, что обеспечивать их из США удалось благодаря его договоренностям на высшем уровне в этой стране, при этом он призвал частную генерацию к объединению усилий в обеспечении прохождения отопительного сезона.

"Это должна быть солидарная работа. Если с той или иной страной плохо и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит, приватная структура должна подключиться и помочь, и закупить. Если я договариваюсь на высшем уровне, повторяю, на высшем уровне с США, чтобы плыло сюда 11 кораблей угля, я что, говорю, нам давайте, а ДТЭК не давайте? Этого же и близко нет. Я говорю нам. Отопительный сезон в нашей стране", – сказал Зеленский этой же пресс-конференции.

Ранее Зеленский анонсировал поставки в Украину угля в объеме 7 судов-панамаксов (около 500 тыс. тонн), что должно обезопасить украинцев, по его мнению, от ограничений потребления.

Компания ДТЭК со своей стороны заявила, что эти поставки из США и Колумбии законтрактованы ею. Первое судно – для ПАО "Центрэнерго" прибыло в Украину 20 ноября, еще шесть ожидаются в ноябре-январе.

Теги: #электроэнергия #энергетика #нефтегаз
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