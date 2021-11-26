Политика

20:26 26.11.2021

Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

2 мин читать
Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

Заявление президента Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте, который иностранные СМИ назвали "путчем", сможет помешать привлечению инвестиций в Украину в течение нескольких месяцев, считает глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Каждый комментарий президента – достаточно мощный, уже ввиду самой только позиции. Поэтому после его заявления о возможном госперевороте эта информация начала появляться в мировых средствах массовой информации с использованием слова "путч", то есть как военный госпереворот. И это точно не будет способствовать сейчас привлечению инвестиций в Украину, причем это будет иметь эффект на несколько месяцев", – сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

"Поэтому, когда должностное лицо такого ранга делает такие заявления, исходя из наличия некой "аудидорожки", то это достаточно плохо влияет на государство. Нужно было хотя бы подбирать выражения, чтобы не навредить имиджу государства в мире", - добавил он.

Парламентарий убежден, что подобные заявления стоит делать исключительно в экстренных случаях и не на пресс-конференциях, а в соответствующих органах, которые уполномочены отреагировать на это должным образом.

"Если есть какие-то факты, доказательства, я бы хотел о них услышать даже не как глава оппозиционной фракции, а просто как гражданин. Если их не было и это попытка сделать из этого политику, то "поздравляю" власть: они только что взяли ружье и выстрелили всей стране в ногу очень сильно, особенно с экономической точки зрения, поскольку хромать мы будем еще несколько месяцев после такого заявления", – подчеркнул он.

Вместе с тем Железняк отметил, что на 1 декабря в украинской столице действительно запланированы акции некоторых оппозиционных сил, в частности, партии "Демократическая сокира", требования которых касаются в том числе и спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".

"Очень странно, что информация, озвученная господином президентом, совпадает с этой датой. Поэтому мне кажется, что имеет место намерение дискредитировать эти акции и связать с одним олигархом, с которым господин президент начал "воевать", – добавил лидер "Голоса".

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции в пятницу сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.

Тем временем ряд иностранных СМИ распространил новость с заявлением главы украинского государства, используя слово "путч", то есть при участии военных.

Теги: #президент #госпереворот #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:53 26.11.2021
Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

19:29 26.11.2021
Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

17:16 26.11.2021
Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

14:08 26.11.2021
В Кремле опровергли информацию о планах РФ по участию в госперевороте в Украине

В Кремле опровергли информацию о планах РФ по участию в госперевороте в Украине

21:26 25.11.2021
Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

19:50 25.11.2021
Президент Молдовы утвердила закон о выделении $75 млн на погашение текущего долга перед Газпромом

Президент Молдовы утвердила закон о выделении $75 млн на погашение текущего долга перед Газпромом

19:29 25.11.2021
В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

11:54 25.11.2021
В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

10:43 25.11.2021
При отказе выпускника "Президентского университета" от работы в госсекторе предусмотрена компенсация обучения в трехкратном размере

При отказе выпускника "Президентского университета" от работы в госсекторе предусмотрена компенсация обучения в трехкратном размере

20:58 24.11.2021
Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский не собирается досрочно распускать Раду

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на границах Украины

Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный "экватору его каденции" – пресс-служба

Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные заявления Зеленского

Украинские предприятия терпят колоссальные убытки из-за бездарности власти - Тимошенко

США осведомлены о заявлении Зеленского о готовящейся попытке госпереворота в Украине

Зеленский не собирается досрочно распускать Раду

Зеленский исключил возможность выборов президента Украины в 2024 году депутатами

Зеленский ожидает от нового правительства Германии максимального давления на РФ для прекращения конфликта на Донбассе

Вопрос очередности парламентских и президентских выборов в компетенции КС - Зеленский

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на границах Украины

Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Меркель сожалеет, что до ее выхода на пенсию Путин "не был готов" провести еще один саммит "нормандского формата"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА