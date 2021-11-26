Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

Заявление президента Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте, который иностранные СМИ назвали "путчем", сможет помешать привлечению инвестиций в Украину в течение нескольких месяцев, считает глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Каждый комментарий президента – достаточно мощный, уже ввиду самой только позиции. Поэтому после его заявления о возможном госперевороте эта информация начала появляться в мировых средствах массовой информации с использованием слова "путч", то есть как военный госпереворот. И это точно не будет способствовать сейчас привлечению инвестиций в Украину, причем это будет иметь эффект на несколько месяцев", – сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

"Поэтому, когда должностное лицо такого ранга делает такие заявления, исходя из наличия некой "аудидорожки", то это достаточно плохо влияет на государство. Нужно было хотя бы подбирать выражения, чтобы не навредить имиджу государства в мире", - добавил он.

Парламентарий убежден, что подобные заявления стоит делать исключительно в экстренных случаях и не на пресс-конференциях, а в соответствующих органах, которые уполномочены отреагировать на это должным образом.

"Если есть какие-то факты, доказательства, я бы хотел о них услышать даже не как глава оппозиционной фракции, а просто как гражданин. Если их не было и это попытка сделать из этого политику, то "поздравляю" власть: они только что взяли ружье и выстрелили всей стране в ногу очень сильно, особенно с экономической точки зрения, поскольку хромать мы будем еще несколько месяцев после такого заявления", – подчеркнул он.

Вместе с тем Железняк отметил, что на 1 декабря в украинской столице действительно запланированы акции некоторых оппозиционных сил, в частности, партии "Демократическая сокира", требования которых касаются в том числе и спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".

"Очень странно, что информация, озвученная господином президентом, совпадает с этой датой. Поэтому мне кажется, что имеет место намерение дискредитировать эти акции и связать с одним олигархом, с которым господин президент начал "воевать", – добавил лидер "Голоса".

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции в пятницу сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.

Тем временем ряд иностранных СМИ распространил новость с заявлением главы украинского государства, используя слово "путч", то есть при участии военных.