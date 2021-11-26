Политика

19:49 26.11.2021

США осведомлены о заявлении Зеленского о готовящейся попытке госпереворота в Украине

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США осведомлены о заявлении Зеленского о готовящейся попытке госпереворота в Украине

В Госдепе США, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящейся в начале декабря попытке госпереворота в его стране, заявили, что находятся в контакте с украинскими властями по этому вопросу.

"Мы в курсе заявления, которое он сделал сегодня утром", - сказала помощница главы Госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид, отвечая на вопрос о заявлении Зеленского.

"Мы находимся в контакте с украинскими властями, чтобы обсуждать это далее. И мы стремимся получить дополнительную информацию", - добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота в стране.

"У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Теги: #украина #госдеп_сша
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