Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

Снижение стоимости ценных бумаг ДТЭК на биржах говорит о том, что спекулятивная политика бьет непосредственно по украинской экономике, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"О чем говорит ситуативное - а я так считаю - ситуативное падение стоимости некоторых активов ДТЭК на биржах? О том, что политика и особенно спекулятивная политика прямо бьет по экономике", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Курс еврооблигаций "ДТЭК Энерго" с погашением в 2027 году обвалился в пятницу на 11,6% сразу после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в адрес компании и ее владельца Рината Ахметова на пресс-конференции в пятницу.

"Это, к сожалению, одно из прямых следствий конфликта между компанией и государством. Нельзя на европейском рынке вести себя в одном формате, а в собственной стране пытаться играть не по правилам. Нельзя собирать в своих эфирах людей, которые активно распространяют пугающую и часто фейковую информацию, и не ожидать того, что это никак не повлияет на капитализацию как страны в целом, так и собственного бизнеса" - сказал Подоляк.

Он отметил также, что "нельзя выводить в эфир скандалистов, которые лживо рассказывают о якобы "начале войны прямо завтра", и которые абсолютно никогда не несли ответственность за свои глупые слова". "Нельзя пугать общество постоянно. Обратная реакция всегда настигнет. Об этом президент Зеленский, между прочим, неоднократно на разных площадках говорил - крупный бизнес не может влиять на политику, иначе это сыграет негативно против самого бизнеса", - подчеркнул Подоляк.