Политика

16:05 26.11.2021

Зеленский исключил возможность выборов президента Украины в 2024 году депутатами

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Зеленский исключил возможность выборов президента Украины в 2024 году депутатами

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность того, что в 2024 году президента Украины будут избирать депутаты Верховной Рады.

"Как можно право это делегировать народным депутатам?... Как это можно сделать? Это невозможно сделать. Депутаты не будут выбирать президента Украины", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Президент также отметил, что Министерство цифровой трансформации Украины прорабатывает вопрос относительно онлайн-выборов.

"Оно не может быть без решения Верховной Рады, но оно не говорит о том, что у людей не будет возможности голосовать по стандарту... Это мы прорабатываем с лучшими компаниями. Я вам скажу откровенно, цифровую таможню, электронные выборы, а также перепись населения мы прорабатываем с двумя компаниями, без лишних спойлеров, эти компании - Microsoft и Apple", - добавил он.

Теги: #избрание #президенты
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