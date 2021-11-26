Политика

15:31 26.11.2021

Зеленский ожидает от нового правительства Германии максимального давления на РФ для прекращения конфликта на Донбассе

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Зеленский ожидает от нового правительства Германии максимального давления на РФ для прекращения конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от нового правительства Германии сильной санкционной политики, поддержки энергетической независимости и давления на РФ относительно прекращения военного конфликта на Донбассе.

Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от нового немецкого правительства, на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу, Зеленский сказал: "Знакомства, если можно".

По словам президента, в четверг он общался с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая заверила его в неизменности поддержи Украины со стороны ФРГ.

"А я считаю, что она должна быть еще лучше, чем должна. Но это уже будут мои переговоры с канцлером ФРГ. Я ожидаю…предметных вещей, результатов, которые бы нам очень помогли и экономически, и в энергетической независимости", - сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что одним из ключевых направлений поддержки со стороны Германии он видит поддержку в вопросе ситуации на Донбассе.

"Мощной санкционной политики, пока нам не вернут наши территории, мощную гарантию по газу, другим энергоресурсам со стороны Германии и все-таки максимальное давление на РФ относительно прекращения военного конфликта на Донбассе", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, он также ожидает от нового канцлера ФРГ четкой позиции по вступлению Украины в ЕС.

"Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более четким относительно членства Украины в ЕС, и не боялся за это обратной реакции других государств, которые против этого. В этом, я думаю, он могли бы нам очень сильно помочь", - отметил президент.

Теги: #рф #зеленский #давление #фрг
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