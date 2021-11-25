Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Россию немедленно освободить всех задержанных крымских татар и прекратить преследования и запугивания в незаконно аннексированном Крыму.

"Осуждаю неоднократные массовые задержания крымских татар Россией. Недавно был задержан 31 человек, в том числе женщины и дети. Все задержанные должны быть немедленно освобождены, а преследования и запугивания в незаконно аннексированном Крыму должны быть прекращены", - написал Маасикас в Twitter в четверг.

Как сообщалось, сотрудники российского ОМОНа в Симферополе 23 ноября задержали 31 активиста, пришедших встретить адвоката Эдема Семедляева, освобожденного после 12-дневного ареста. В числе задержанных были 10 женщин и четверо журналистов.

12 ноября подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву. 25 октября адвокат пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Применительно к нему был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции).

Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей и 12 суток ареста.