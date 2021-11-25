Тимошенко: Надо разобраться, кто довел энергетику Украины до кризиса

Украина оказалась в состоянии реального коллапса из-за того, что вовремя не было закачано достаточно газа в газовые хранилища, а склады не заполнены углем, сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на расширенном заседании Ассоциации громад зон наблюдения АЭС в Никополе.

Как сообщается на сайте политсилы, по словам политика, НАК "Нафтогаз", имея летом на своем счету почти $2 млрд, не использовал эти деньги для того, чтобы закачать необходимый минимум в хранилища 25-27 млрд куб м газа, а для государственных нужд было закачано лишь 10 млрд куб м.

"За то, что Украина несет сотни миллиардов убытков в бюджетной сфере и гигантские убытки в реальном секторе экономики, несут ответственность конкретные люди. Вчера я подала в полицию заявление о преступлении. А также мы зарегистрировали временную следственную комиссию и вскоре за нее в парламенте проголосуем, чтобы выяснить, кто конкретно 2 млрд долларов, которые были на счету "Нафтогаза", украл и не закачал газ в газовые хранилища", – подчеркнула Тимошенко.

Вторая составляющая энергетического кризиса, как отметила лидер "Батькивщины", – вовремя не был заложен уголь на склады тепловых электрогенерирующих станций. "Вместо минимально необходимых 2,5 млн. тонн, они положили 700 тыс тонн. Поэтому сейчас мы живем за счет аварийных перетоков электроэнергии из Беларуси. При этом, имея возможность вдвое больше выработать электроэнергии, чем нам нужно. На таких конкретных примерах мы видим, что такое отсутствие эффективного управления страной", – убеждена Тимошенко.

Участники расширенного заседания Ассоциации громад зон наблюдения АЭС особое внимание обратили на вопрос задержки распределения между местными бюджетами 137,5 млн грн субвенций из государственного бюджета на финансирование мер социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зон наблюдения. Тимошенко заверила присутствующих, что ее команда сделает все необходимое, чтобы создать в Верховной Раде межфракционное объединение, которое поддерживало бы интересы всех громад, работающих в 30-километровой зоне наблюдения.