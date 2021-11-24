Политика

20:08 24.11.2021

Премьер Эстонии призвала Францию к совместным шагам по сдерживанию военной активности РФ, направленной против Украины

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Премьер Эстонии призвала Францию к совместным шагам по сдерживанию военной активности РФ, направленной против Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже призвала предпринять совместные шаги по удержанию России от эскалации военной деятельности, направленной против Украины.

"На данный момент самое главное - сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить военную эскалацию. Для этого необходимо совместно предпринять конкретные шаги, чтобы удержать Россию от дальнейшей эскалации", - сказала Каллас, которую цитирует пресс-служба правительства Эстонии.

Каллас и Макрон заявили, что внимательно следят за передвижением российских войск у границы с Украиной.

Что касается миграционного кризиса на польско-белорусской границе, то, по мнению премьер-министра Эстонии, "нет никаких признаков того, что гибридная атака Беларуси на границе ЕС-НАТО идет на убыль, поскольку столь длительное противостояние отвечает интересам режима".

"Это помогает отвлечь внимание от жестоких репрессий и нарушений прав человека, которые продолжаются в Беларуси. Режим также жестоко эксплуатирует людей, которых привлекают в Минск ложными обещаниями достичь своих целей", - сказала Каллас.

Она отметила, что "одним из приоритетов председательства Франции в Совете Европейского Союза является политика безопасности и обороны". "Сейчас подходящее время для формулирования принципов и политики, которые позволят Европе еще сильнее укрепить свою безопасность, например, лучше защитить свои внешние границы", - подчеркнула Каллас.

Премьер-министр также призвала к увеличению оборонного потенциала НАТО. Она поблагодарила президента Макрона за вклад Франции в Балтийскую миссию охраны воздушного пространства и в боевую группу союзников НАТО в Эстонии.

Теги: #франция #призыв #эстония #премьер
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