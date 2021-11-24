Политика

16:34 24.11.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц сообщил о формировании правящей коалиции

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Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц сообщил о формировании правящей коалиции

Правящая коалиция в ФРГ сформирована, коалиционное соглашение будет одобрено партиями в течение 10 дней, заявил кандидат в канцлеры Олаф Шольц.

"Коалиция из СДПГ, "зеленых" и СвДП сформирована. Мы сделаем все, чтобы все три партии одобрили это коалиционное соглашение в ближайшие 10 дней", - сказал Шольц в среду журналистам в Берлине.

Соглашение формируется силами трех партий по итогам парламентских выборов 26 сентября. Предполагается, что лидер СДПГ Шольц будет новым канцлером ФРГ.

Теги: #коалиция #шольц_олаф
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