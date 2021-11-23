Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителем руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы.

Соответствующий документ №592/2021 обнародован на сайте главы государства.

Шурма на должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента, сообщает пресс-служба главы государства.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – подчеркнул Шурма.

Ростислав Шурма – в прошлом генеральный директор ПАО "Запорожсталь" (с 2012 по 2019 годы). На парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду в составе партии "Оппозиционный блок" (№6 в списке).

21 мая 2021 года указом президента № 209/2021 был назначен членом Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко на заседании Верховной Рады 4 ноября 2021 года была назначена первым вице-премьером – министром экономики Украины.