США приветствуют позицию президента Болгарии Радева в отношении Крыма

США приветствуют позицию президента Болгарии Румена Радева в отношении украинского Крыма, сообщает Государственный департамент.

"Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство БГНЕС сообщало, что пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно оккупированного Крыма в связи с его высказыванием во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.

Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.

Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии.

Вместе с тем, Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права, сообщило интернет-издание "Европейская правда", ссылаясь на канал bTV.

"Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" – приводят высказывания Радева СМИ.