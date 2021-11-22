Политика

23:18 22.11.2021

Страны НАТО и ЕС проводят серьезные консультации о готовности принимать очень решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ на границе с Украиной

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Страны НАТО и ЕС проводят серьезные консультации о готовности принимать очень решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ на границе с Украиной

Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Бен Уоллес в ходе переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заверили его, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ на границе с Украиной, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это будет касаться и политических, и экономических шагов, и в том числе определенной помощи Украине", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его словам, он имел возможность встретится не только с министром обороны США, но и с представителями Государственного департамента США, Совета национальной безопасности и обороны, сенаторами, представителями Конгресса.

"Везде звучит одинаковая фраза: "Мы отправляем очень серьезные сигналы, что, не дай бог, прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ очень дорого будет им стоить во всех измерениях понимания слова "дорого", - подчеркнул Резников.

Теги: #рф #ес #консультации #нато
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