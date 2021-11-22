"Северный поток-2" укрепит зависимость Германии от  российского газа, убежден Кислица

"Северный поток-2" укрепит зависимость Германии от российского газа, убежден постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Россия аннексировала Крым в 2014 году, оставив после себя один из крупнейших захватов земель в Европе со времен Второй мировой войны. Россия также сохраняет твердые позиции на европейском энергетическом рынке: трубопровод "Северный поток – 2" укрепит зависимость Германии от российского природного газа", - сообщил Кислица в микроблоге Твиттер в понедельник вечером.