Нардеп предлагает законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дануца предлагает парламенту законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси, свидетельствует зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект 6329.

"Законопроектом запрещается импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь, с момента вступления его в силу", – говорится в пояснительной записке на сайте парламента.

Помимо этого Дануца предлагает запретить заключение сделок, на основании которых у субъектов хозяйствования из Украины "возникают денежные обязательства" перед белорусскими компаниями.

При этом законопроект предлагает предусмотреть пересмотр эмбарго в случае изменения обстоятельств. По мнению автора законопроекта, таковыми могут выступать проведение прозрачных и демократических выборов в Беларуси, прекращения притеснений прав политических деятелей и журналистов, освобождения всех политзаключенных.