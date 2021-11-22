Политика

13:56 22.11.2021

Радев переизбран президентом Болгарии

1 мин читать
Радев переизбран президентом Болгарии

Центральная избирательная комиссия Болгарии в понедельник подтвердила победу действующего президента страны Румена Радева во втором туре выборов главы государства, сообщает Болгарское национальное телевидение.

ЦИК Болгарии проинформировал, что на основании подсчета 100% избирательных протоколов за Радева отдали голоса 66,72% участников выборов. Он стал вторым болгарским президентом, добившимся переизбрания на второй срок. Ранее на второй срок переизбирали лишь президента Георгия Пырванова.

В паре с Радевым на пост вице-президента избрана Илияна Йотова.

Соперник Радева во втором туре Анастас Герджиков заручился поддержкой 31,8% избирателей.

Победа Радева, как отмечают СМИ, - хорошие новости для коалиции "Продолжаем перемены", которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру действующего президента.

Коалиция "Продолжаем перемены" обеспечила себе большинство мест в новом составе Народного собрания. Всего в законодательный орган прошло семь партий и коалиций.

Парламентские выборы в Болгарии прошли уже третий раз за год. По итогам двух предыдущих выборов, в апреле и в июле, болгарским партиям не удалось создать жизнеспособную правящую коалицию. По итогам переговоров представителям партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарской социалистической партии и трех популистских политических объединений не удалось прийти к согласию и сформировать правительство.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, которое президент назначил вскоре после апрельских выборов.

Теги: #президент #болгария #радев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:36 22.11.2021
Президент Болгарии Радев добился переизбрания

Президент Болгарии Радев добился переизбрания

18:03 20.11.2021
Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

16:35 20.11.2021
Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

06:46 20.11.2021
Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

21:00 19.11.2021
Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

13:09 19.11.2021
В МИД Украины вызвали посла Болгарии в связи с высказываниями президента Радева о Крыме

В МИД Украины вызвали посла Болгарии в связи с высказываниями президента Радева о Крыме

20:58 18.11.2021
Группе военных в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

Группе военных в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

11:20 16.11.2021
Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"

Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"

20:44 12.11.2021
Макрон планирует в ближайшие дни обсудить с Путиным Беларусь и Украину

Макрон планирует в ближайшие дни обсудить с Путиным Беларусь и Украину

07:31 12.11.2021
Байден подписал закон, запрещающий применение в США оборудования Huawei и ZTE

Байден подписал закон, запрещающий применение в США оборудования Huawei и ZTE

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Провал операции по захвату "вагнеровцев" произошел из-за утечки информации из властных кабинетов - Бурба

НАПК возобновило госфинансирование партии "Голос"

США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

Разумков заявил о давлении на депутатов, вошедших в МФО "Разумная политика"

Зеленский обсудил усиление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС нужно больше единства в сфере политики безопасности – Боррель

Украина должна работать над получением ПДЧ в НАТО и усилением санкций против РФ - Порошенко

Порошенко призвал Зеленского к сотрудничеству с ВСК по расследованию спецоперации "вагнергейт", а ее участникам предоставить госохрану

Провал операции по захвату "вагнеровцев" произошел из-за утечки информации из властных кабинетов - Бурба

Лавров призвал Чавушоглу максимально серьезно отнестись к озабоченностям РФ в отношении турецко-украинского ВТС

НАПК возобновило госфинансирование партии "Голос"

Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

Относительное большинство украинцев назвали Гройсмана лучшим премьером за 16 лет, Азаров и Тимошенко делят второе место – соцопрос КМИС

МФО Разумкова не может стать депутатской группой в Раде - Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА