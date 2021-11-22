Радев переизбран президентом Болгарии

Центральная избирательная комиссия Болгарии в понедельник подтвердила победу действующего президента страны Румена Радева во втором туре выборов главы государства, сообщает Болгарское национальное телевидение.

ЦИК Болгарии проинформировал, что на основании подсчета 100% избирательных протоколов за Радева отдали голоса 66,72% участников выборов. Он стал вторым болгарским президентом, добившимся переизбрания на второй срок. Ранее на второй срок переизбирали лишь президента Георгия Пырванова.

В паре с Радевым на пост вице-президента избрана Илияна Йотова.

Соперник Радева во втором туре Анастас Герджиков заручился поддержкой 31,8% избирателей.

Победа Радева, как отмечают СМИ, - хорошие новости для коалиции "Продолжаем перемены", которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру действующего президента.

Коалиция "Продолжаем перемены" обеспечила себе большинство мест в новом составе Народного собрания. Всего в законодательный орган прошло семь партий и коалиций.

Парламентские выборы в Болгарии прошли уже третий раз за год. По итогам двух предыдущих выборов, в апреле и в июле, болгарским партиям не удалось создать жизнеспособную правящую коалицию. По итогам переговоров представителям партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарской социалистической партии и трех популистских политических объединений не удалось прийти к согласию и сформировать правительство.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, которое президент назначил вскоре после апрельских выборов.