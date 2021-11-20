Политика

12:20 20.11.2021

Украина должна работать над получением ПДЧ в НАТО и усилением санкций против РФ - Порошенко

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Украина должна работать над получением ПДЧ в НАТО и усилением санкций против РФ - Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает приоритетом донести важность поддержки Украины для глобальной и европейской безопасности.

Об этом он сказал журналистам на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада), сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Мы делаем все возможное для того, чтобы помочь Украине, для того, чтобы восстановить ту мировую коалицию в поддержку Украины, которая была построена в 2014-2015 годах", – отметил Порошенко.

Он заявил о важности предоставления Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. "В июне следующего года в Мадриде состоится саммит НАТО, и мы должны активно работать со странами-членами для того, чтобы решение о Плане действий по членству в НАТО было принято", - подчеркнул Порошенко.

При этом политик отметил, что ПДЧ в НАТО стимулирует реформы в Украине, которые увеличат ее способность к сопротивлению.

"Позиция третья – это энергетическая безопасность. Нам сегодня нужно мобилизовать международное сообщество для применения санкций в отношении "Северного потока-2" и объединения усилий. Потому что энергетическая политика России в этой сфере является ключевым элементом гибридной агрессии", – считает Порошенко.

Кроме того, политик выступает за увеличение военной помощи Украине, в том числе за счет средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны.

"И пятая позиция – мы должны увеличить санкционное давление на Россию. В настоящее время в связи с мигрантским вариантом военной агрессии России санкции применяются против Беларуси. Не отрицая необходимость применения санкций против Беларуси, мы подчеркиваем и настаиваем: заказчик этого Путин. И санкции должны применяться против Путина. Санкции за уже сделанное. И абсолютно четкая программа санкций, которая будет, если Путин перейдет ко второму этапу агрессии и увеличит военное присутствие в Украине", – подчеркнул пятый президент.

Теги: #порошенко #пдч #нато
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