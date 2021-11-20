Порошенко призвал Зеленского к сотрудничеству с ВСК по расследованию спецоперации "вагнергейт", а ее участникам предоставить госохрану

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского к сотрудничеству с временной следственной комиссией (ВСК) по расследованию спецоперации "вагнергейт", а ее участникам предоставить государственную охрану.

"Зеленский должен… немедленно предоставить государственную охрану офицерам – участникам спецоперации и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке в ночь на субботу.

Политик отметил, что степень ответственности должна установить только комиссия по расследованию операции и также призвал, чтобы в ней представители фракции "Слуги народа" не имели большинства из-за "конфликта интересов".

В "Европейской солидарности" призывают "прекратить преследование разведчиков, немедленно возобновить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану".

Порошенко заявил, что "власть должна немедленно дать ответ, кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

Также политик призвал отстранить от государственных должностей всех присутствующих на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации.

Кроме того, лидер "Евросолидарности" потребовал от правоохранительных органов открыть уголовные дела "по факту государственной измены и превышению служебных полномочий".

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016 – 2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. "вагнеровцев" в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее был опубликован отчет комапнии "Bellingcat", проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

Он включал в себя поимку и задержание 33 наемников путем организации аварийной посадки на украинскую территорию самолета, доставляющего объекты к их фиктивному месту дислокации,- указывается в отчете по итогам расследования.

Как установили расследователи, ГУР МО Украины потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины с точки зрения правоохранительных органов. Однако, для привлечения к операции СБУ, требовалось одобрение Офиса президента. Кроме того, по словам опрошенных оперативников, одобрение политического руководства страны требовалось, поскольку готовящаяся операция могла значительно обострить напряженность между Украиной и Россией.

В Bellingcat заявили, что не смогли проверить разговор, якобы имевший место за день до проведения спецоперации по задержанию бойцов ЧВК "Вагнера" между Бурбой и Ермаком, в ходе которой тот предлагал перенести спецоперацию, чтобы добиться вступления в силу соглашения о прекращении огня на Донбассе, а администрация президента не предоставила комментариев к этому расследованию.

В Bellingcat отметили, что, по словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. "Накануне президент Зеленский достиг соглашения с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о прекращении огня на Донбассе… которое должно было вступить в силу с 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, позиция Офиса президента заключалась в том, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, прекращение огня сорвется еще до его начала", - говорится в сообщении.