Политика

22:24 19.11.2021

Провал операции по захвату "вагнеровцев" произошел из-за утечки информации из властных кабинетов - Бурба

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Провал операции по захвату "вагнеровцев" произошел из-за утечки информации из властных кабинетов - Бурба

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016 – 2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. "вагнеровцев" в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" было показана запись его интервью, в котором он, среди прочего, заявил, что провал операции произошел  "благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах и которые, по моему мнению, "сливают" и передают информацию врагу".

Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года в ходе встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком он получил указание перенести операцию. "Я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это команда президента. Письменного указания не было" - сказал он.

"Моя субъективная точка зрения – операцию нельзя было переносить. Как раз перенос – это один из вариантов, почему у нас случился провал", - сказал Бурба.

Говоря о его причинах, Бурба сказал: "Первое – "крот", который работает на Россию, вторая – наша плохая подготовка, третья причина – хорошая работа контрразведки Беларуси.

Ранее был опубликован отчет комапнии "Bellingcat", проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

Он включал в себя поимку и задержание 33 наемников путем организации аварийной посадки на украинскую территорию самолета, доставляющего объекты к их фиктивному месту дислокации,- указывается в отчете по итогам расследования.

Как установили расследователи, ГУР МО Украины потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины с точки зрения правоохранительных органов. Однако, для привлечения к операции СБУ, требовалось одобрение Офиса президента. Кроме того, по словам опрошенных оперативников, одобрение политического руководства страны требовалось, поскольку готовящаяся операция могла значительно обострить напряженность между Украиной и Россией.

В Bellingcat заявили, что не смогли проверить разговор, якобы имевший место за день до проведения спецоперации по задержанию бойцов ЧВК "Вагнера" между Бурбой и Ермаком, в ходе которой тот предлагал перенести спецоперацию, чтобы добиться вступления в силу соглашения о прекращении огня на Донбассе, а администрация президента не предоставила комментариев к этому расследованию.

В Bellingcat отметили, что, по словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. "Накануне президент Зеленский достиг соглашения с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о прекращении огня на Донбассе… которое должно было вступить в силу с 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, позиция Офиса президента заключалась в том, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, прекращение огня сорвется еще до его начала", - говорится в сообщении.

Теги: #бурбак #вагнеровцы #украина #мнение
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