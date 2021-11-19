Лавров призвал Чавушоглу максимально серьезно отнестись к озабоченностям РФ в отношении турецко-украинского ВТС

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу положение в регионе с упором на ситуацию в Украине.

"С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки. Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Затронуты другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах. Рассмотрены текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ отмечают, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили в Донбассе боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции. 12 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военное ведомство в следующем году закупит у Турции новую партию "Байрактаров" для нужд Вооруженных сил Украины.