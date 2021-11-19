НАПК возобновило госфинансирование партии "Голос"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии "Голос", приостановленное в начале 2021 года, сообщает пресс-служба политсилы.

"Еще с начала 2021 года НАПК пошло на нарушение закона и лишило "Голос" государственного финансирования. При этом партию обвинили в якобы нецелевом использовании средств. "Голос" подозревал, что одна из ключевых антикоррупционных институций используется для давления на оппозицию. И доказал в суде, что предусмотренное законом государственное финансирование используется исключительно предусмотренным украинским законодательством способом", - подчеркивается в сообщении партии.

"Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными", - добавили в "Голосе".

Как сообщалось, НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование ряда парламентских политических партий в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах. В частности, НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

11 ноября 2021 года партия "Голос" заявила, что НАПК приостановило финансирование незаконно и игнорирует решения судов.

""Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы как политическое давление на оппозицию", - подчеркнули в партии.

Партия "Голос" обратилась с иском в Окружной административный суд Киева (ОАСК), который постановил возобновить финансирование. Решение было подтверждено апелляционным судом. Руководствуясь этим решением, НАПК перечислило партии соответствующее государственное финансирование.

В то же время НАПК обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд для окончательного урегулирования ситуации, а также 29 сентября 2021 года подало ходатайство о прекращении действия решения апелляционного суда.

"В ходатайстве Агентство отметило риски, связанные с перечислением средств политической партии до окончательного решения ВС. В частности, о том, что закон прямо не предусматривает механизма возврата этих средств в государственный бюджет в случае принятия решения в пользу НАПК", - указывается в сообщении.

Судебное заседание по кассационной жалобе НАПК должно состояться в Верховном Суде 23 ноября в 12:00.