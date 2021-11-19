Политика

12:44 19.11.2021

Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

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Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

 Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного конгресса Украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за помощь в консолидации мира в поддержку Украины, которая продолжает противостоять продолжающейся российской агрессии.

"Лидер "Европейской солидарности" решительно осудил эскалацию Россией ситуации с безопасностью на государственной границе с Украиной как со стороны РФ путем скопления войск, так и на белорусском направлении из-за использования мигрантов как оружия. Собеседники договорились совместно работать с целью усиления международного санкционного фронта отпора агрессору, цена за дерзость которого должна постоянно расти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено энергетической безопасности Украины в контексте использования Кремлем газа как политического оружия.

"Важное внимание на встрече было уделено недостаточности прогресса Украины на пути реформ, прежде всего в сфере верховенства права, независимого правосудия, корпоративного управления и т.д. Стороны отметили критическую необходимость эффективной борьбы с коррупцией в Украине и недопущение использования практики выборочного правосудия", - отметили в политсиле.

Также отмечена необходимость надлежащего гарантирования и обеспечения свободы слова и средств массовой информации в Украине.

Теги: #конгресс_украинцев #порошенко #канада #община
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