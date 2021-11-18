Политика

19:58 18.11.2021

США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

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США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

Если возникнет необходимость, США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Очевидно, мы с большой обеспокоенностью следим за увеличением количества войск (России - ИФ) на украинской границе. Мы относимся к этому серьезно. Мы, прежде всего, обсуждаем это с украинцами, и спрашиваем их мнение. Также мы обсуждаем это с нашими союзниками и партнерами. В конце концов, мы разговариваем об этом с россиянами, напрямую говоря им о наших обеспокоенностях. Мы внимательно следим за этим и будем продолжать поддерживать коммуникацию с нашими союзниками и партнерами и украинцами, чтобы удостовериться, что мы смотрим на это одинаково. Если возникнет необходимость, мы сможем найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Квин журналистам в Киеве в четверг.

Она добавила, что в придачу к передвижению войск, также США наблюдают ряд провокационных заявлений от РФ. По словам Квин, от российской стороны прозвучали комментарии, которые не соответствуют духу сотрудничества или духу признания территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Они продолжают пытаться переложить вину за недостаток прогресса в мирном процессе, в то время как она полностью на их стороне. Мы не считаем это конструктивным способом приблизиться к попытке разрешения мирного процесса или попытке работать с международными партнерами", - указала Квин.

В то же время дипломат напомнила, что Соединенные Шататы, начиная с 2014 года, предоставили Украине много помощи почти на 5 млрд долларов, и более половины помощи была в области безопасности.

"Мы продолжаем предоставлять такую помощь. Только на прошлой неделе у нас была поставка оборудования для обеспечения безопасности. Мы делали это в прошлом и продолжим делать это в будущем", - заверила Квин.

Теги: #сша #заявление #дипломат
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