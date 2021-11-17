Политика

15:01 17.11.2021

МФО Разумкова не может стать депутатской группой в Раде - Корниенко

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МФО Разумкова не может стать депутатской группой в Раде - Корниенко

Межфракционное объединение "Разумная политика", согласно регламенту Верховной Рады, не может в дальнейшем преобразоваться в депутатскую группу, заявил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко.

"Вчера были вместе и заявление о создании МФО, и заявление депутата (члена фракции "Батькивщина" Владимира Кабаченко - ИФ), который отозвал свою подпись (о вступлении в это межфракционное объединение - ИФ) - мы это вместе объявили... На базе МФО, согласно регламенту, ничего не может образоваться, кроме МФО (речь идёт о перспективе создание в дальнейшем депутатской группы, которая будет состоять из членов МФО "Разумная политика" - ИФ). По психологии, может быть все что угодно - мы же знаем, как группы образовываются. Но чтобы создать группу, нужны заявления всех участников и некое учредительное заседание", - пояснил Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента в среду.

Как сообщалось, 5 ноября Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "Разумная политика", в которое войдут 25 народных депутатов.

По словам политика, "это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента" во время голосования за его отставку с должности спикера.

8 ноября Разумков обнародовал полный список из 25 парламентариев, которые войдут в межфракционное объединение "Разумная политика".

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции "Слуга народа" (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.

Сам Разумков заявил, что рассчитает, что большинство членов созданного им МФО в дальнейшем присоединится к созданию его политической партии.

Позднее стало известно, что Владимир Кабанченко отказался от участия в МФО Разумкова.

16 ноября вице-спикер парламента Александр Корниенко на пленарном заседании официально объявил о создании в Раде МФО "Разумная политика".

Теги: #разумков #ситуация #разумная_политика
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