Разумков заявил о давлении на депутатов, вошедших в МФО "Разумная политика"

Глава межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика" Дмитрий Разумков (внефракционный) заявляет о давлении на депутатов, вошедших в его объединение.

"Даже читать законы не умеют наши коллеги из монобольшинства, когда вначале исключают народных депутатов из фракции, а потом говорят: мы их будем как-то отзывать из комитетов. Когда опускаются до таких вещей, которые находятся за пределами человеческого достоинства, рассказывая о том, что мы будем увольнять твоих родственников, мы будем делать еще какие-то вещи, которые не допустимы не только в политике, но и в нормальном обществе. Но отвечать надо будет и перед законом и перед богом", - сказал Разумков на брифинге в среду в Киеве.

Отвечая на вопрос, по какой причине покинул объединение народный депутат Владимир Кабанченко из фракции "Батькивщина", Разумков сказал: "Думаю, что это также случилось не просто так… но давление, которое было из Офиса президента, я думаю, что из фракции… "Батькивщины" - факт остается фактом".

Комментируя заявления отдельных политиков о том, что из МФО "Разумная политика" все разойдутся, он сказал: "Нет, не разойдутся. И такого подарка никто делать им не будет. Но здесь никто не будет гнаться за количеством. Тут точно главный вопрос - качество".

Как сообщалось, 7 октября 2021 года Верховная Рада отозвала с занимаемой должности председателя парламента Дмитрия Разумкова, который с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа" и был первым номером в списке партии на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

5 ноября Разумков объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "Разумная политика", в которое войдут 25 народных депутатов. По словам политика, "это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента" во время голосования за его отставку с должности спикера.

8 ноября Разумков обнародовал полный список из 25 парламентариев, которые должны были войти в межфракционное объединение "Разумная политика".

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции "Слуга народа" (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.

Позднее стало известно, что Владимир Кабанченко отказался от участия в МФО Разумкова.

16 ноября вице-спикер парламента Александр Корниенко на пленарном заседании официально объявил о создании в Раде МФО "Разумная политика".