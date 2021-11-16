Политика

18:44 16.11.2021

Зеленский обсудил усиление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

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Зеленский обсудил усиление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Беном Уоллесом, во время которой стороны обсудили усиление двустороннего сотрудничества между Лондоном и Киевом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи Зеленский поблагодарил Бена Уоллеса за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности украинского государства в его международно признанных границах со стороны Великобритании, а также приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения по официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", – подчеркнул президент.

Он также рассказал британскому госсекретарю о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

"Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что глава государства подчеркнул необходимость осуществления последовательных шагов с целью обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.

"Президент отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что отдельно президент Украины отметил недавние заявления премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка нашего государства в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток – 2".

 

 

Теги: #великобритания #зеленский #уоллес
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