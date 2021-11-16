Политика

16:15 16.11.2021

Фракция "Слуга народа" не будет поддерживать отставку Ткаченко с должности министра культуры - Арахамия

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Фракция "Слуга народа" не будет поддерживать отставку Ткаченко с должности министра культуры - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" не будет поддерживать на голосовании отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информполитики, заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Все (члены фракции - ИФ) об этом, во первых, услышали с новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом с новостей узнает, что он как-то там психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе у него есть шансы быть уволенным", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента во вторник.

На уточняющий вопрос, каким образом будет поступать фракция, он ответил: "Просто не будем голосовать - и все: пусть тогда будет заложником этой ситуации".

Арахамия подчеркнул, что Ткаченко должен был обсудить решение о своем желании уйти в отставку с членами фракции "Слуга народа": "Он должен был прийти на фракцию, сказать, что, мол, не согласен с такими вот позициями и хочу уйти. Если он так почему-то не сделал, то получит последствия. Мы не обсуждали этого вопроса на фракции, потому что к нам не поступало ещё никакого такого запроса от него".

Теги: #ткаченко #отставка #слуга_народа #арахамия
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