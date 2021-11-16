Нардеп "Батькивщины" Кабанченко отказался от участия в МФО Разумкова "Разумная политика"

В Верховной Раде создано межфракционное объединение (МФО) "Разумная политика", которое возглавил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (внефракционный). При этом один из заявленных ранее участников МВО отозвал свою подпись ещё до официального объявления, сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Сообщаю о создании межфракционного объединения "Разумная политика", - объявил Корниенко на пленарном заседании парламента во вторник.

При этом он добавил, что народный депутат Владимир Кабанченко (фракция "Батькивщина") отозвал свою подпись о вхождении в это МФО.

Как сообщалось, 7 октября 2021 года Верховная Рада отозвала с занимаемой должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", был первым номером в списке партии на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

5 ноября Разумков объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "Разумная политика", в которое войдут 25 народных депутатов. По словам политика, "это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента" во время голосования за его отставку с должности спикера.

8 ноября Разумков обнародовал полный список из 25 парламентариев, которые должны были войти в межфракционное объединение "Разумная политика".

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции "Слуга народа" (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.