Политика

12:16 16.11.2021

Если нардеп Ковалев виновен в ДТП, он понесёт ответственность - спикер фракции "Слуга народа"

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Если нардеп Ковалев виновен в ДТП, он понесёт ответственность - спикер фракции "Слуга народа"

Народный депутат Алексей Ковалев понесёт ответственность как участник дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 15 ноября на автодороге Киев–Одесса, в случае доказанности его вины правоохранительными органами, заявила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Мне неизвестно, что стало причиной ДТП, было ли превышение скорости, но если наш депутат виновен, он понесёт ответственность согласно закону Украины. Точку в этой ситуации поставят правоохранительные органы. Также Ковалев говорит, что он может быть виновен в этой ситуации", - сказала Палийчук в комментарии журналистам во вторник в кулуарах парламента.

Она также отметила, что Ковалев по собственной инициативе слал анализы на предмет обнаружения запрещенных веществ. "Драгер показал, что алкоголь в организме депутата отсутствует. Но по собственной инициативе он также сдал кровь, которая будет находиться в Белоцерковской больнице, для того, если в будущем понадобятся дополнительные проверки... Там все анализы, он сдавал не только кровь", - уточнила она.

Вместе с тем, по словам Палийчук, состояние депутат удовлетворительно, при этом он отсутствует на пленарном заседании Верховной Рады 16 ноября и "обещает быть в строю уже со следующей недели".

"Но еще раз хочу сообщить, что обе стороны ДТП не имеют каких-либо существенных повреждений, и, насколько мне известно, другой участник ДТП написал заявления, что претензий к господину Ковалеву не имеет", - добавила спикер фракции "Слуга народа".

Кроме того, в своём Телеграмм-канале она также пояснила, что автомобиль в котором был Ковалев в момент аварии, находится в пользовании народного депутата, информация об чем будет указана в его декларации о доходах за 2021 год, которая согласно требованиям закона подается в первой половине следующего года.

Ранее нардеп Ковалев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 15 ноября попал в ДТП.

В свою очередь пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что авария произошла на автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче. Расследование этого инцидента будет заниматься Государственное бюро расследований (ГБР). Вместе с тем в полиции отметили, что 32-летний водитель Mercedes-Benz врезался в грузовой автомобиль MAN под управлением 52-летнего водителя. В результате аварии водитель автомобиля Mercedes получил телесные повреждения - его отправили в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

Теги: #дтп #слуга_народа
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