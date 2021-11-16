Политика

11:20 16.11.2021

Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"

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Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы поддержку 23,1% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы главы государства проводили в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября.

При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 13,3% определившихся респондентов, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10,7%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 9,2%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 8,3%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 7%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,9%, за экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана – 6,1%, за других – менее 4%.

При этом 44% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко, 35% - за Бойко, 34% - за Тимошенко, 32% - за Зеленского.

Моделирование второго тура президентских выборов дает победу Зеленского во всех вариантах с ближайшими оппонентами: в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором), в паре Зеленский-Тимошенко – также 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко – 62% против 38%.

Зеленскому целиком или скорее доверяет 38% опрошенных, не доверяет 59%. Тимошенко доверяют 27%, не доверяют – 71%. Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%. Бойко доверяют 24%, не доверяют – 59%, не знают его 12%.

В ходе исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 не более 2%.

Теги: #президент #рейтинг #опрос #выборы
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