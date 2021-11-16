Гройсман призвал власти пересмотреть армейский бюджет

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал действующую власть и представителей всех фракций Верховной Рады пересмотреть проект бюджета на 2022 год в части финансирования армии и увеличить расходы с нынешних 130 млрд грн до 170 млрд грн.

"Сегодня минимально необходимый бюджет финансирования армии – 170 млрд грн, а закладывается на 2022 год всего 130 млрд. Я призываю все парламентские фракции: найдите деньги, снимите с дорог – профинансируйте войско. Армия нуждается в финансовой поддержке", - сказал Гройсман в эфире программы "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Он обратил внимание, что сегодняшняя ситуация на украинских границах требует четкого плана действий. "Оцениваю ситуацию, как сложную. Она нуждается в объективной оценке и формировании четких планов действий. Нельзя допускать шараханье… Важно, чтобы действия властей были адекватными", – подчеркнул политик.

При этом Гройсман отверг обвинения в популизме и напомнил ситуацию двухмесячной давности, когда предложил ввести дополнительную мотивацию в 1000 грн за проведенную вакцинацию. 15 ноября власти одобрили соответствующее решение.