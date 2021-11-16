Байден трижды за год отклонял предложенные санкции против РФ, считая их недостаточно жесткими - газета

Президент США Джо Байден трижды за этот год отклонял пакет антироссийских санкций, которые предлагал Совет национальной безопасности (СНБ), называя их недостаточными, сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.

"Когда представители СНБ предлагали президенту Джо Байдену пакет санкций против России ранее в этом году, он отправлял его им обратно три раза", - пишет издание.

По данным двух бывших американских официальных лиц, на которых ссылается газета, "он (Байден - ИФ) говорил им, что они (предлагаемые санкции - ИФ) недостаточно жесткие".

Согласно изданию, неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена со свой стороны заявил, что президент США "хотел убедиться в том, что санкции будут "умными" и хорошо продуманными для того, чтобы они изменили поведение Кремля".

Кроме того, газета пишет, что члены нынешней администрации США придерживаются разных подходов в отношении России. Так, например, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, согласно Politico, занимает жесткую позицию в отношении России. Такого же мнения придерживается, вероятно, госсекретарь США Энтони Блинкен, указывает издание.

При этом, по словам источником газеты, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его заместитель Джон Файнер и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри - это "три человека, которые чаще всего упоминаются как те, кто выступает за более осторожный подход в отношении России".